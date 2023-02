Le chanteur de Nickelback remercie les "haters" qui maintiennent en fait le groupe en vie

Chad Kroeger, le leader du groupe canadien, a tenu à montrer toute sa reconnaissance envers ses détracteurs qui, au fil des années, ont contribué à maintenir Nickelback au-devant de la scène.

C’est lors de son interview dans l’émission Whiplash qu’il a déclaré : "Tous les détracteurs, tous les haters, tous ces "héros du clavier", ils n’ont pas idée à quel point ils nous maintiennent dans l’actu de la presse. C’est hilarant."

Il ne croit pas non plus que tous ceux qui disent détester le groupe soient honnêtes : "Toutes ces personnes qui voudraient nous voir partir, si elles le voulaient vraiment, elles se tairaient, tout simplement".

Il poursuit : "Il y a tant de groupes qui ont commencé en même temps que nous et qui n’existent plus car on n’a pas parlé d’eux. Ils ont simplement disparu. On a vraiment transformé toute cette négativité en quelque chose de positif. Et nous voilà, toujours là."

L’année passée, il avait déjà tenu les mêmes propos : "Quiconque pense que nous prenons ce groupe au sérieux me fait sérieusement rire, parce que nous sommes juste quatre gaffeurs assis là à se dire : "Vous imaginez s’ils passaient ça à la radio ?". Et vous, vous le passez à la radio !" Il a également ajouté qu’il pense "qu’il y a eu une certaine déformation de ce groupe au fil des ans".