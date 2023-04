Le chanteur d’Iron Maiden à nouveau fiancé

Le leader d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, a révélé lors d’une interview télévisée qu’il était fiancé à sa compagne Leana Dolci.

S’adressant à un journaliste de la chaîne N1 lors d’un voyage à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, Dickinson a appelé Leana Dolci sa "fiancée".

S’il se marie avec la Française, professeur de fitness, journaliste et blogueuse de mode, il s’agira de son troisième mariage.

Bruce Dickinson, 64 ans, était à Sarajevo pour promouvoir son interprétation du Concerto For Group And Orchestra de Jon Lord le mois dernier.

Il a déclaré : "Ma fiancée vient. Elle n’est jamais venue ici. Elle est Française. J’espère qu’elle aura le temps de découvrir la ville. Et pas seulement les aspects négatifs, mais aussi les aspects merveilleux de Sarajevo".

Dickinson a interprété l’album Skunkworks avec son groupe dans la ville de Sarajevo déchirée par la guerre en 1994, au beau milieu du siège de la ville – une bataille qui a duré trois ans et demi et qui a coûté la vie à plus de 13.000 personnes.

En 2019, il a été nommé citoyen d’honneur de la ville.

Bruce Dickinson s’est séparé de sa seconde épouse Paddy Bowden en 2018. Elle a été retrouvée morte à son domicile de Chiswick, à Londres, l’année dernière, après ce qui a été décrit comme un "accident tragique".

Le couple s’était marié en 1990 et a eu trois enfants ensemble – Austin, Griffin et Kia.

Il avait épousé sa première femme, Erica Barnett, en 1984, et avait divorcé trois ans plus tard.