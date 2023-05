Le chanteur country Willie Nelson sort un livre qui explique ses plus grands classiques

Willie Nelson se plongera dans son extraordinaire catalogue musical dans un nouveau livre, Energy Follows Thought : The Stories Behind My Songs, qui paraîtra le 31 octobre chez HaperCollins.

Dans ce livre, que l’artiste a coécrit avec David Ritz et Mickey Raphael, il explique les paroles de 160 de ses chansons préférées. Le livre couvrira l’ensemble de sa carrière, de ses premiers succès (dont certains pour lesquels il n’a été payé que 50 dollars) aux chansons les plus connues, en passant par certains de ses albums conceptuels les plus recherchés.

Les chansons serviront également de point de départ à d’autres histoires, Willie Nelson évoquant à peu près tout, de sa célèbre guitare Trigger à sa famille, de son histoire personnelle et musicale. Il parlera également de la myriade d’artistes avec lesquels il a travaillé tout au long de sa carrière, comme Dolly Parton, Patsy Cline, Waylon Jennings, Merle Haggard et Ray Charles. Les paroles seront accompagnées d’une sélection de photographies inédites et d’autres documents.

Energy Follows Thought sera publié quelques jours avant l’intronisation de Willie Nelson au Rock and Roll Hall of Fame, le 3 novembre. L’artiste vient également de fêter son 90e anniversaire en organisant un grand concert à Los Angeles le 29 avril, auquel ont participé Neil Young, Snoop Dogg, Margo Price, Keith Richards et bien d’autres.

Pour couronner le tout, il sera en tournée pendant une bonne partie de l’année aux Etats-Unis avec son festival itinérant Outlaw Music Festival. Les concerts se dérouleront jusqu’en octobre, avec une série d’artistes tels que Robert Plant et Alison Krauss, les Avett Brothers, John Fogerty, Margo Price, Kurt Vile, Kathleen Edwards et bien d’autres encore.