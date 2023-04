Le chanteur canadien Yao foule la scène du Baixu à Tour & Taxis

Entre slam, soul, funk et sonorités afro, Yao, cet artiste canadien explore les thèmes de la peine, de la résilience et de l’espoir, dans ce spectacle personnel et thérapeutique. Inspiré de son nouvel album intitulé “Kintsugi”, il utilise ses talents de parolier et d’interprète pour transformer ses blessures de vie, en immersion sensorielle, poétique et musicale.

Une actualité chargée

Yao est invité au festival Québecofolies à Huy. Ce festival met à l’honneur la scène musicale canadienne et plus largement la scène francophone. Il est organisé par deux belges qui se sont expatriés au Canada: Patricia Van de Weghe et Charles Pirnay.

Yao étant fraîchement arrivé en Belgique, il en profite pour faire un passage à Bruxelles au Baixu dans la nouvelle salle de concerts de Tour & Taxis.

Le nom “Baixu” signifie " beau " dans la langue des indiens.

C’est un lieu atypique et chaleureux pour assister à des concerts, des expositions, des projections ou des conférences.