Le chanteur Billy Idol aura bientôt son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame

C’est ce jeudi 5 janvier que l’artiste se verra récompensé d’une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood.

Il s’agira exactement de la 2743e étoile et elle sera placée au niveau du numéro 6201 sur Hollywood Boulevard, en face du magasin Amoeba Music. Pour la cérémonie, Billy Idol sera accompagné d’Henry Rollins, de l’artiste Shepard Fairey et de Lupita Sanchez Cornejo, Président de la chambre de commerce d’Hollywood.

Billy Idol a démarré sa carrière en tant que guitariste dans le groupe anglais Chelsea. Il a ensuite formé Generation X avec trois des membres de la précédente formation. Par la suite, il a poursuivi sa carrière en solo après avoir emménagé à New York et s’est associé avec le guitariste Steve Stevens, dont notre animateur Laurent Debeuf retraçait d’ailleurs tout récemment la carrière dans son émission Guitar Heroes.

Il a enchaîné les hits avec "White Wedding" et "Dancing with Myself" en 1982, et l’année suivante, il a sorti l’album Rebel Yell avec d’autres classiques comme la plage titulaire, "Eyes Without a Face" ou encore "Flesh For Fantasy".

En 2021, Billy Idol nous revenait avec l’excellent EP The Roadside, largement diffusé sur les ondes de Classic 21. Et il a ensuite proposé quatre autres chansons rassemblées dans un deuxième EP, The Cage, en 2022, toujours avec Steve Stevens à la guitare.