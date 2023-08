Le chanteur Antoine Delie victime de harcèlement homophobe

"On m’agresse moi-même et toute une communauté. On commence à m’assimiler à un être ignoble et complètement dépravé".

Pour Etienne Wery, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, on peut critiquer l’artiste ou sa prestation mais attaquer un chanteur pour son orientation sexuelle, "ça ne va évidemment pas".