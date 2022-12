Dans un communiqué, l’artiste explique : "Cet album vous plonge dans mon univers. Ces dix dernières années, j’ai exploré plusieurs genres, sons et énergies, et je sens que j’en suis à un nouveau chapitre de ma vie, où je dois être franc envers qui je suis, ce que je suis, et ce que je ne suis pas. Je pense que toutes ces chansons sont en quelque sorte des "coming out" autour de cela".

Adam Lambert reprendra aussi "I Can’t Stand the Rain" d’Ann Peebles, "West Coast" de Lana Del Rey et "My Attic" de Pink.