Le chantage affectif : cette forme particulièrement insidieuse de manipulation

On a tous été du côté des "maîtres chanteurs" sur une ou l’autre proposition qui nous tenait vraiment à cœur (pour de bonnes ou mauvaises raisons). C’est le côté systématique et insidieux qui en fait un fonctionnement toxique.

Comment réagir ?

Apprenez à contrer le maître chanteur de façon plus ou moins claire.

Vous pouvez mettre vos limites et apprendre à lui dire non : "Non je ne ferai pas ça". Vous pouvez aussi méta communiquer sur ce qui est en train de se passer, c’est-à-dire, passer à un niveau supérieur et dire à l’autre “ce que tu es en train de faire là, c’est du chantage affectif et ce n’est vraiment pas agréable”. Lui dire non et mettre des mots sur ce qu’il est en train de faire aura pour effet de créer un effet de surprise et d’enlever le côté pernicieux, sournois des manœuvres. Parfois, cela mettra le mécanisme à jour pour le maître chanteur lui-même qui peut ne pas toujours s’en rendre compte.

Rester froid et distant face aux tentatives de chantage affectif

Renvoyer le maître chanteur à ses propres croyances, voire contradictions. "C’est ton opinion", "c’est ta croyance", "je crois que ça ira très bien, même si je ne fais pas ces heures supplémentaires au boulot". Rentrer dans le chantage de l’autre n’est pas bénéfique. Cela donne un pouvoir à l’autre et il sera tenté de recommencer. Ce qui nous met alors dans une position d’impuissance et de victimisation qui n’est absolument pas constructive. Quand on n’y voit plus clair et qu’on se sent pris dans ce genre de comportement cela peut tout à fait aider d’aller voir un psychologue, qui peut aider à clarifier la situation grâce à un regard plus neutre.