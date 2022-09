Le chant des cigales est-il en danger ?

Même si les vacances sont finies pour beaucoup, il reste encore dans nos mémoires le chant des cigales, mais cette mélodie pourrait bien être en danger. Dans Le 6-8, la vétérinaire Bénédicte Flamant vous explique.

Si vous avez eu l’opportunité de vous poser quelques jours dans cette belle région provençale, peut-être avez-vous eu la chance de vous laisser bercer au son du chant des cigales qui n’en est finalement pas vraiment un.

On parle couramment d’un chant, ce qui pourrait laisser sous-entendre que les sons émis émanent des voies respiratoires, mais dans cette espèce, les sons entendus proviennent en réalité du frottement des cymbales.

Les cymbales sont situées juste derrière les ailes de l’animal, elles ont l’apparence de petits volets semi-rigides, qui peuvent se déformer sous l’action des muscles cymbaliques situés dans l’abdomen. Lorsque les muscles se contractent, les cymbales changent de forme pour prendre une allure concave, elles se creusent vers l’intérieur de l’abdomen en émettant un "clic" caractéristique. Puis, quand les muscles se relâchent, les cymbales reprennent leur forme initiale convexe, elles s’arrondissent vers l’extérieur de l’abdomen et émettent alors un "clac".

Ces mouvements, répétés à une fréquence très élevée, 300 à 900 "clic-clac" par seconde selon les espèces, constituent le chant des cigales mâles. En effet, seuls les mâles produisent ce chant, qui vise à attirer les femelles. Les femelles ne disposent pas d’un appareil cymbalique aussi complet que celui du mâle. De plus, pour accentuer l’intensité du chant, les mâles possèdent un abdomen creux qui agit comme une caisse de résonance.

Mais pourquoi ces cymbalisations seraient-elles en danger ?

Pour que les cigales puissent cymbaliser, il faut que les températures soient situées entre 22°C et 25°C minimum. S’il fait moins chaud, les muscles ne sont pas suffisamment souples et les mouvements se révèlent impossibles.

Mais de la même manière, au-delà de 36°C, les cigales sont en difficulté pour réguler leur propre température corporelle et elles sont alors dans le même temps incapables de chanter.

Cette année d’ailleurs, en France dans les régions où habituellement les cigales se font entendre, le silence a attiré l’attention des vacanciers. Ce bruit si caractéristique manquait terriblement au tableau idyllique des vacances provençales au bord de la piscine.

Les températures élevées condamneraient-elles le chant des cigales ?

Il ne fait pas être trop pessimiste, les cigales ne sont en soi pas condamnées par les perspectives de ces étés de plus en plus chaud. Mais on risque de devoir changer de régions pour avoir la chance de les entendre.

Ainsi, cette année déjà, on a pu observer des colonies de cigales dans les régions alpines, elles venaient y chercher la fraîcheur plus relative de l’altitude. La région Rhône Alpes est donc devenue un lieu plus adapté pour l’écoute du chant des cigales.