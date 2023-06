Le Chant d'Eole, on le boit ... on le visite aussi !

Le Chant d’Eole, vignoble belge, vous propose un mousseux souvent comparé aux plus grands champagnes.

Elaboré selon la méthode traditionnelle sur un terroir belge. Le Domaine du Chant d’Éole a vu le jour en 2010 au terme d’une association entre une famille de viticulteurs champenois renommés et une grande famille d’exploitants agricoles belges, la famille Ewbank. Il est situé à Quévy dans la région de Mons.

Plus de 450.000 pieds de vigne des cépages traditionnels – Chardonnay (97%), Pinot noir (2%) et Pinot blanc (1%) – ont été plantés sur un territoire de 52 ha situé à Quévy au sud de Mons. Orientée plein sud et majoritairement calcaire, la terre présente des qualités de drainage et d’irrigation idéales pour la production de vins effervescents méthode traditionnelle.

Particularité du domaine : il est sous un champ d’éoliennes qui brassent l’air en permanence.