Ce dimanche 30 octobre 2022, nous passons à l’heure d’hiver. C’est-à-dire que nous allons reculer d’une heure. C’est comme ça chaque année, et au printemps, c’est l’inverse, nous avançons d’une heure.

Mais d’où vient cette idée ? Au 20e siècle, le changement d’heure est apparu pour profiter plus longtemps de la lumière du jour et donc, faire des économies d’énergie. À l’époque, cela fonctionnait. Mais aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de bénéfices.