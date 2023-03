Le changement d’heure aura lieu cette nuit : tout comprendre en 10 questions

Le changement d’heure est une mesure qui a été prise au départ pour faire des économies d’énergie en réduisant la consommation d’électricité.

On dit que l’idée vient de Benjamin Franklin, une nuit d’insomnie à Paris, qui constate le vide des rues aux heures d’ensoleillement les plus matinales de la journée. Ce qui le fait songer à toutes les chandelles et bougies économisées si les gens se levaient et se couchaient plus tôt.

Le soleil se lève en effet plus tôt l’été. Une luminosité " perdue " pour des humains qui se lèvent généralement après le soleil à cette période. " La plupart des gens se lèvent entre 6h et 7h du matin, or en hiver il fait jour le matin vers 8h et en été vers 6h ", explique-t-on à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour qu’il fasse toujours jour autour de 7h on adapte donc les horloges.

En anglais plutôt que d’heure d’été ( summer time "), on parle d’ailleurs de " DST " pour " Daylight saving time ", l’heure qui permet de sauver de la lumière du jour.