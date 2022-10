Le changement d’heure a-t-il encore un impact sur la consommation d’énergie ?

S’installer à l’heure d’été définitivement ?

À l’époque du choc pétrolier, c’est l’heure d’été qui a permis de faire des économies. Selon une étude britannique relayée par le journal The Guardian, rester à l’heure d’été toute l'année permettrait aux ménages de réduire leur facture d’énergie de 400 livres, soit, 460 euros, par an.

Chez nous, Damien Ernst, professeur à l’ULiège et spécialiste en énergie voit les choses différemment avec la hausse probable des températures : "D’autres études montrent aussi que ce changement d’heure pourrait, éventuellement dans le futur, faire augmenter notre consommation électrique. En effet, en passant de l’heure d’hiver à l’heure d’été, il fait clair plus tard le soir et on pense que cela pourrait conduire à une augmentation de la charge air conditionné dans le futur. La charge air conditionné étant une charge qui, dans une maison, est potentiellement bien plus grande que celle consommée par les lampes".