Le changement climatique pourrait faire changer la couleur des océans, selon des scientifiques

Au cours des 20 dernières années, plus de la moitié des océans ont changé de couleur, virant subtilement du bleu au vert dans certaines régions, mettant en évidence l'effet du changement climatique sur la vie dans les mers du globe.

Selon une étude parue mercredi dans Nature, le changement est dû à une variation des écosystèmes, et en particulier du plancton, qui est la pièce maîtresse du système alimentaire marin et joue un rôle crucial dans le cycle global du carbone et dans la production de l'oxygène que nous respirons. "La raison pour laquelle nous nous intéressons aux changements de couleur est que la couleur reflète l'état de l'écosystème", a expliqué l'auteur principal de l'étude, B.B. Cael, du Centre national océanographique de Grande-Bretagne.