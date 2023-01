Le changement climatique pourrait empêcher les papillons de se reproduire

En effet, un papillon serait capable, par apprentissage, de modifier ses préférences sexuelles en fonction des partenaires qui sont disponibles dans son environnement, en se contentant de ce qu’ils trouvent. Concrètement, "si elles ont le choix, les femelles apprennent à préférer les mâles qui sont disponibles et offrent des avantages en termes de fécondité". Une preuve de plus que l’apprentissage n’est pas réservé aux cerveaux plus massifs d’animaux comme les mammifères.

L’équipe prend comme exemple le papillon africain Bicyclus anynana (originaire du Malawi) qui a la particularité d’avoir deux saisons de reproduction : saison sèche et saison humide. "Les papillons femelles apprennent à préférer les mâles de la saison sèche car l’accouplement avec eux augmente la production d’œufs et la durée de vie des femelles." Une adaptation remarquable de la part d’insectes dont la durée de vie, et donc le temps d’apprentissage, est très courte.