Le changement climatique peut nuire à notre santé cardiaque

Les chercheurs insistent particulièrement sur le fait que la plupart des analyses réalisées jusqu’à présent ont porté sur des climats tempérés, où les températures varient considérablement, mais peu dans les régions au climat chaud et tropical, comme c’est le cas à Singapour.

Menées à partir de données collectées dans le pays entre 2009 et 2018, leurs recherches ont démontré qu’une baisse de 1 °C de la température ambiante augmentait de 12% le risque d’un type d’infarctus aigu du myocarde. D’après l’étude, ce risque serait particulièrement marqué chez les personnes âgées de 65 ans et plus, environ 20% plus vulnérables aux températures plus basses que les personnes plus jeunes.

"Le changement climatique devrait entraîner une augmentation des fluctuations climatiques et des événements météorologiques extrêmes. Des études ont démontré que les résultats sanitaires négatifs et les taux de mortalité peuvent être exacerbés par une variabilité climatique accrue. Dans le contexte du changement climatique, ces résultats mettent en évidence un facteur de risque qui constitue un problème de santé publique important", avertissent les auteurs de l’étude.