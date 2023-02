Le changement climatique oblige à repenser la vinification.

On connaît les nombreuses conséquences du réchauffement climatique sur la filière viticole. On parle moins des effets au moment de la vinification. Pourtant, il y en a, notamment en ce qui concerne les contenants.

On élève le vin davantage dans des grands contenants ou à l'abri de la lumière dans de nouvelles matières, comme le verre. C'est ce que nous a révélé Paz Levinson, la cheffe sommelière d'un restaurant triplement étoilé en France.

Concrètement, quels sont les changements qui sont opérés dans les chais ?

Depuis plusieurs années, les vignobles décident d'utiliser de plus grandes barriques pour la vinification. On est passé de 225 ou 228 litres à 600 litres afin d'avoir moins de micro-oxygénation, c'est-à-dire que la superficie en contact avec le vin est moindre. Le vin évolue ainsi plus lentement. On obtient des vins plus frais et moins chargés en bois.

Il y a un intérêt économique car utiliser des plus grands contenants permet de moins les renouveler. Le bois de ces grands contenants reste en cave durant dix à quinze ans contrairement à une barrique, plus petite, qui avait une durée de vie de trois à quatre ans maximum.

Il y a aussi un intérêt logistique car avec les barriques, cela demande de disposer de beaucoup de place dans un chai. Pour garder de la tension et de la fraîcheur, on accepte que même les grands vins ne soient plus vieillis dans des vieilles barriques. Les vignobles choisissent de réduire la quantité de bois neuf pour l'étape d'élevage afin que les vins gardent leur fruit. On ne veut pas alourdir les vins.

Ce phénomène est-il spécifique à la France ?

La tendance est générale à tous les vignobles, même si certains, comme Châteauneuf-du-Pape, avaient déjà l'habitude des grands contenants. Dans les vignobles dits "du nouveau monde" comme en Argentine, on utilisait dans les années 50 des contenants qui pouvaient atteindre les 50.000 litres. Ils sont passés à la barrique dans les années 90 pour correspondre à la mode des vins concentrés.

Quelles sont les autres matières que l'on choisit d'expérimenter pour la vinification en raison du changement climatique ?

A Bordeaux, on utilise de plus en plus de nouvelles matières comme la craie ou les amphores pour faire vieillir le vin. C'est une révolution pour une région aussi traditionnelle. L'objectif reste le même : garder la pureté et maintenir le fruit. Je vois aussi apparaître de plus en plus de verre durant la vinification. Ce sont de grands contenants en verre pouvant atteindre 400 litres. Le jus est préservé de la lumière. Il y a très peu d'échanges entre le nectar et l'oxygène, ce qui donne quelque chose de frais. On garde ainsi de l'acidité.