"Le changement climatique est une opportunité historique de tout réinventer"

Dans l’esprit de beaucoup de monde, les discours écologistes se résument à dire qu’il faut avoir moins de tout, et donc avoir moins de plaisirs. Mais selon l’initiateur du Mouvement des villes en transition, il n’y a pas de raison à cela. "Je rejette vraiment cette idée. Nous savons tous, au plus profond de nous, que ça ne peut pas continuer ainsi et que nous devons de toute façon tout réinventer. Alors pourquoi ne pas voir ça comme une énorme et passionnante opportunité où toutes les cartes seraient rebattues et réinventées ? "

L’écologiste l’affirme même : si la transition se fait avec succès, nous pourrions tous être agréablement surpris par les possibilités nouvelles qui en découleront. "Ce sera un monde avec plus de liens sociaux. Un monde plus beau avec un air plus pur, plus de convivialité et de connexion à l’autre, plus de superbes opportunités d’entreprendre. Nous devons repenser la transition en termes de gains plutôt que comme des restrictions."