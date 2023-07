Le changement climatique est une "menace pour l'humanité", dit John Kerry à Pékin

Ancien secrétaire d'Etat, John Kerry effectue son troisième voyage à Pékin - où il séjournera jusqu'à mercredi - depuis sa prise de fonction en 2021.

"La coopération sur le changement climatique progresse entre la Chine et les Etats-Unis, et nous avons donc besoin du soutien conjoint des peuples des deux pays. Les relations sino-américaines doivent être saines, stables et durables", a ajouté M. Wang.

Le dialogue sur le climat avait été interrompu il y a près d'un an: la Chine l'avait suspendu pour protester contre le déplacement à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis. L'ambiance semble désormais à la reprise des échanges, même si Washington veut afficher sa fermeté dans ce domaine.