Le changement climatique est devenu une menace majeure pour les amphibiens

Le changement climatique est devenu le principal facteur qui rapproche les amphibiens de l'extinction.

En l'absence de plumes, poils ou écailles pour les protéger, ces créatures, capables de vivre sur terre et dans l'eau, sont particulièrement vulnérables aux changements de leur environnement. Elles peuvent ainsi se déshydrater rapidement en raison du réchauffement ou souffrir de la disparition de lieux de reproduction humides. Des orages plus fréquents et intenses, des inondations et la montée du niveau des eaux menacent aussi les habitats des amphibiens. Une étude publiée dans la revue Nature, plaide pour la protection des habitats des amphibiens et la baisse des émissions de CO2.