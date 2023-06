Le changement climatique dissipe "la forêt des nuages" au Costa Rica

La "forêt des nuages" de Monteverde, au centre du Costa Rica, ne méritera bientôt plus son nom : le changement climatique menace ce milieu unique, sa faune et sa flore sous un ciel désespérément bleu. Ici, on devrait écouter le goutte-à-goutte constant de la condensation de l'humidité tombant des arbres. Mais ce sont les branches mortes qui rompent le silence en craquant sous le pas des touristes sur les sentiers au sol asséché.

La forêt d'altitude résiste encore et régale le promeneur d'une infinie variété de verts sous un soleil, hélas, éclatant : le brouillard qui régnait en maître se dissipe sous l'effet de la hausse des températures, se lamente le guide Andrey Castrillo, âgé de 24 ans. "La forêt devrait être fraîche", explique-t-il. "On devrait entendre les gouttes tomber dans toute la forêt mais cela n'arrive plus que pendant les journées les plus arrosées et venteuses de la saison des pluies. Ici il n'y avait pas de soleil... Nous avions une trentaine de jours de soleil par an. Maintenant nous en avons plus de 130."