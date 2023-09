Le changement climatique accroît de 25% le risque d'incendies extrêmes de forêt.

En examinant une sélection de feux sur la période 2003-2020, les scientifiques ont analysé l'effet de températures moyennes plus élevées et de conditions plus sèches sur les feux à propagation très rapide, c'est-à-dire ceux qui brûlent plus de 4000 hectares par jour.

L'effet du changement climatique varie : dans des conditions de sécheresse partielle, le réchauffement a suffi à faire dépasser des seuils clés d'humidité de l'air ou de la végétation qui rendent les incendies extrêmes beaucoup plus probables. L'impact du réchauffement est beaucoup moins net pour des conditions déjà très sèches.

"Cela signifie que nous devrions accorder la plus grande attention aux lieux et aux périodes qui, historiquement, ont connu des conditions juste en dessous de ces seuils", a déclaré l'auteur principal, Patrick Brown.

Le risque pourrait augmenter en moyenne de 59% d'ici la fin du siècle dans un scénario "à faibles émissions" (+à 1,8°C de réchauffement par rapport au climat préindustriel), et jusqu'à 172% dans un scénario incontrôlé de fortes émissions. Le climat s'est déjà réchauffé de 1,2°C.