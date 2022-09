Le Champs des Possibles : les Robin di Bwés réenchantent la forêt wallonne

La forêt belge occupe aujourd’hui 23% du territoire national soit un peu plus de 700.000 ha. 55% de cette surface appartient à des propriétaires privés avec une surface moyenne de 2,5 ha par propriétaire. La Belgique ne protège actuellement que 15% de son territoire, ce qui est en dessous de la moyenne européenne (26%) et des objectifs des Nations Unies pour 2030 (30%). Marie est aussi une passionnée de la nature, elle est notamment maraîchère et rêve d’une forêt plus vivante, plus sauvage, avec une plus grande diversité que les monocultures actuelles : "Si on n’a qu’une seule essence et qu’on plante des arbres qui ont tous le même âge au même moment, ils vont être tous coupés en même temps. Ça veut dire qu’on a une coupe à blanc. Et donc, pendant un moment, on n'a plus rien. Ça fait aussi une moins grande résistance aux maladies dans notre forêt !"