Le "Champions Project" de l'Olympique de Marseille est de retour en Ligue des champions

En 2019, c'est la porte pour Rudi Garcia et bonjour à André Villas-Boas. L'entraineur portugais vient directement des petits papiers du directeur sportif Zubizarreta. Avec notamment plusieurs succès précédents à Chelsea, Porto et Tottenham, la volonté est bien de voir grand à Marseille. Avec encore des investissements conséquents au mercato, l'OM termine à la seconde place derrière ... le PSG. Avec plus d'équilibre entre l'expérience et la jeunesse, le pari est réussi. Finalement sur le podium, ils pourront même goûter à l'hymne de la Ligue des champions la saison prochaine.

Sauf que cette période d'euphorie est assez courte, les Marseillais font pâle figure en Europe avec 3 points sur 18. Des soucis en championnat les font retomber dans leur travers. Le coach portugais démissionne après quelques casseroles avec la direction. Franck McCourt souhaite alors relancer le projet avec de nouvelles têtes. Son Champions Project reste pourtant son objectif comme il l'a annoncé en mars 2021 sur Téléfoot : "Nous allons continuer à nous battre pour gagner le championnat et la Ligue des Champions, un jour. C'est toujours mon rêve, mon espoir, c'est toujours le plan." Après avoir fait page blanche de l'organigramme sportif, il lance Pablo Enrique à la présidence du club et Jorge Sampaoli comme coach. Ce dernier sauvera la saison en accrochant la 5ème place et un ticket pour la nouvelle compétition européenne : la Conférence League.