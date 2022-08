Повертаєть Український чемпіонат з футболу | Le championnat ukrainien de foot de retour

Reprise aujourd'hui du championnat de football en Ukraine ! Six mois après avoir été interrompue par la guerre, la compétition reprend du service. Retour au terrain symbolique : le premier match oppose le Shakhtar Donestk à Metalist Kharkiv, soit la capitale officieuse du Donbass face à la seconde ville du pays, cible d'intenses bombardements russes.

Contexte particulier et configuration particulière : les matchs se joueront à huis-clos, uniquement à Kyiv et dans l’ouest du pays. Et en cas d'alerte, les joueurs devront quitter la pelouse pour se rendre dans des abris anti-aériens spécialement aménagés.

Depuis le 24 février, le visage de la Division 1 ukrainienne a forcément changé. Les stades de Marioupol ou de Tchernihiv ont été rasés par les bombes, forçant les clubs à déclarer forfait. La grande majorité des joueurs étrangers ont quitté l’Ukraine et plusieurs joueurs ukrainiens ont rejoint l’armée pour défendre leur pays.

Le championnat ukrainien porte évidemment les stigmates de la guerre mais à travers son football, le pays veut montrer qu’il est capable de se battre et de gagner.

Pour rappel, malgré la situation, des équipes ukrainiennes ont déjà disputé des matches, ces dernières semaines, en dehors du territoire. Le Dynamo Kiev jouera d’ailleurs ce soir au Benfica Lisbonne son barrage retour, en Ligue des Champions.