Повертаєть Український чемпіонат з футболу | Le championnat ukrainien de foot de retour

Сьогодні відновлення чемпіонату України з футболу! Через півроку після його припинення через війну. Повертаємось до символічного поля: у першому матчі донецький "Шахтар" і харківський "Металіст", неофіційна столиця Донбасу, проти другого міста країни,які є об’єкти інтенсивних російських бомбардувань.

В особливому контексті буде особлива конфігурація: матчі відбуватимуться за закритими дверима, тільки в Києві та на заході країни. А в разі тривоги гравцям доведеться покинути газон і відправитися в спеціально обладнані бомбосховища.

З 24 лютого обличчя українського першого дивізіону значно змінилося. Стадіони Маріуполя та Чернігова були зруйновані бомбами, що змусило клуби поступитися. Переважна більшість іноземних гравців покинули Україну, а кілька українських гравців пішли в армію, щоб захищати свою країну.

Український чемпіонат явно має на собі сліди війни, але через свій футбол країна хоче показати, що вона здатна боротися і перемагати.

Нагадаємо, незважаючи на ситуацію, останніми тижнями українські команди вже провели матчі за межами території. Цього вечора київське "Динамо" також зіграє плей-офф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" в Лісабоні.