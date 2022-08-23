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Ukraine - Україна

Повертаєть Український чемпіонат з футболу | Le championnat ukrainien de foot de retour

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Сьогодні відновлення чемпіонату України з футболу! Через півроку після його припинення через війну. Повертаємось  до символічного поля: у першому матчі  донецький "Шахтар" і харківський "Металіст", неофіційна столиця Донбасу, проти другого міста країни,які є об’єкти інтенсивних російських бомбардувань.

В особливому контексті буде особлива конфігурація: матчі відбуватимуться за закритими дверима, тільки в Києві та на заході країни. А в разі тривоги гравцям доведеться покинути газон і відправитися в спеціально обладнані бомбосховища.

З 24 лютого обличчя українського першого дивізіону значно змінилося. Стадіони Маріуполя та Чернігова були зруйновані бомбами, що змусило клуби поступитися. Переважна більшість іноземних гравців покинули Україну, а кілька українських гравців пішли в армію, щоб захищати свою країну.

Український чемпіонат явно має на собі сліди війни, але через свій футбол країна хоче показати, що вона здатна боротися і перемагати.

Нагадаємо, незважаючи на ситуацію, останніми тижнями українські команди вже провели матчі за межами території. Цього вечора київське "Динамо" також зіграє плей-офф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" в Лісабоні.

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Reprise aujourd'hui du championnat de football en Ukraine ! Six mois après avoir été interrompue par la guerre, la compétition reprend du service. Retour au terrain symbolique : le premier match oppose le Shakhtar Donestk à Metalist Kharkiv, soit la capitale officieuse du Donbass face à la seconde ville du pays, cible d'intenses bombardements russes.

Contexte particulier et configuration particulière : les matchs se joueront à huis-clos, uniquement à Kyiv et dans l’ouest du pays. Et en cas d'alerte, les joueurs devront quitter la pelouse pour se rendre dans des abris anti-aériens spécialement aménagés.

Depuis le 24 février, le visage de la Division 1 ukrainienne a forcément changé. Les stades de Marioupol ou de Tchernihiv ont été rasés par les bombes, forçant les clubs à déclarer forfait. La grande majorité des joueurs étrangers ont quitté l’Ukraine et plusieurs joueurs ukrainiens ont rejoint l’armée pour défendre leur pays.

Le championnat ukrainien porte évidemment les stigmates de la guerre mais à travers son football, le pays veut montrer qu’il est capable de se battre et de gagner.

Pour rappel, malgré la situation, des équipes ukrainiennes ont déjà disputé des matches, ces dernières semaines, en dehors du territoire. Le Dynamo Kiev jouera d’ailleurs ce soir au Benfica Lisbonne son barrage retour, en Ligue des Champions. 

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