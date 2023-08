Le championnat "jeunes chevaux" à Gesves, une vitrine sur l'élevage équestre en Belgique

C'est un rendez-vous équestre important qui se déroule cette semaine en province de Namur: le Championnat de Belgique des "Jeunes Chevaux" à lieu en effet à Gesves, jusque dimanche. On y repère les futurs champions en jumping et en dressage. Il faut dire que l'enjeu est de taille, car les chevaux d'obstacles belges sont parmi les meilleurs au monde !

Pour ces jeunes chevaux et leurs cavaliers, le championnat est donc l'occasion de démontrer ses qualités ou de les confirmer. C'est le cas d'Odile et de sa jument de six ans: "L'enjeu, c'est de faire le mieux possible. Bien sûr, cela reste de jeunes chevaux et on n'est pas à l'abri d'une erreur du cavalier ou du cheval. A cet âge-là, on n'est pas encore à 100%."

En effet, à six ans, le cheval est encore fragile mais c'est justement à cet âge-là qu'il passe un cap. "On commence à sentir ceux qui vont pouvoir aller plus loin l'année prochaine ou si, malheureusement, ils resteront à ce stade."

Jusqu'à 500.000 euros pour les meilleurs chevaux

Le concours de Gesves, c'est un peu LA vitrine de l'élevage en Belgique. Réussir ici donne une plus-value conséquente au cheval en vue de sa commercialisation. D'où la présence attentive tout au long de la semaine de marchands. Et parmi eux, nous retrouvons François Mathy: "Pas mal d'affaires se font ici." Et le double médaillé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 de nous confirmer: "De manière générale, il y a énormément de bons chevaux en Belgique."

Force, agilité, caractère... un bon cheval vaut effectivement son pesant d'or. "Entre 80.000 et 500.000 euros" selon la monture, nous confirme François Mathy. On le comprend dès lors aisément: au-delà de la compétition sportive et du travail qui lie le cavalier à sa monture, le championnat revêt aussi une dimension économique évidente. Et l'enjeu serait d'ailleurs encore plus grand pour les étalons, nous souffle-t-on.

Les finales de ce championnat de Gesves pour "jeunes chevaux" auront lieu dimanche.