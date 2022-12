Le Championnat du Monde de Rallycross quitte Spa-Francorchamps et retourne à Mettet

Le Circuit Jules Tacheny de Mettet accueillera de nouveau, dès la saison prochaine, la manche belge du Championnat du Monde de Rallycross. Le World RX of Benelux se déroulera le week-end des du 5 et 6 août 2023, soit une semaine après le Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Spa-Francorchamps, qui avait misé sur le rallycross (nouvelle tribune, nouvelle piste terre/asphalte au pied du Raidillon) ces dernières années (2019-2022), ne poursuivra pas l'aventure World RX.

Le World RX of Benelux retrouvera donc le circuit namurois de Mettet, qui avait assisté à la naissance et à la plus belle période du Championnat du Monde de Rallycross entre 2014 et 2018.

"Je suis très fier et heureux du retour du World RX sur notre circuit, qui illustre notamment les aspirations du promoteur à revenir sur des circuits plus historiques, connus pour leur tracé technique, spécifiquement conçus pour le rallycross, comme c'est le cas à Mettet, Lydden Hill ou encore Estering, souligne Freddy Tacheny, le président de l'ASBL RUMESM, le club organisateur, dans un communiqué. Je tiens à préciser que le transfert de l'épreuve entre Spa et Mettet s'est fait en pleine transparence avec la direction du Circuit de Spa-Francorchamps qui accueillait la manche Benelux ces dernières années."