Le championnat du monde d'Excel aura lieu en novembre !

Microsoft Excel a son propre championnat et la seconde édition se déroulera le 12 novembre.

Si Excel est un logiciel qui peut donner mal au crâne à certains, il est aussi un jeu pour d’autres à tel point que le logiciel de Microsoft fasse l’objet d’une compétition internationale.

Après le succès de l’année passée, le championnat du monde d’Excel sera de retour le 12 novembre ! Organisé par la FMWC (Financial Modeling and Excel Competitions World Cup), il avait réuni plus de 400.000 spectateurs.

Lors du tournoi, les participants font appel à leurs compétences logiques et en IFS, XLOOKUP, SUM ou encore VBA afin de résoudre des défis d’une durée de plus ou moins 30 minutes.

La compétition est ouverte à tout le monde. Ceux qui veulent tenter leur chance ont jusqu’au 6 octobre pour s’inscrire et devront payer 35 dollars. Deux jours plus tard, auront lieu les qualifications qui permettront d’élire les 128 qui poursuivront l’aventure et qui tenteront de remporter les 10.000 dollars à la clé.