"Le championnat belge le plus fou de l’histoire" : la presse internationale sidérée par le scénario dingue en Pro League

Même avec une nuit de recul, c’est toujours difficile à croire. Dimanche soir, la Pro League est tombée dans une douce folie, l’Antwerp étant sacré champion au bout du suspense au terme d’une soirée qui restera assurément dans les annales. Forcément, chez nous, ce scénario dingue a évidemment fait parler. Mais à l’étranger, aussi, le rush final complètement dingue du championnat a fait couler pas mal d’encre…

Jamais avare en titres chocs, Marca pas à sa réputation. D’emblée, le quotidien espagnol évoque "le championnat belge le plus fou de l’histoire." Dans la foulée, un sous-titre : "L’Antwerp est de retour." Titre sans équivoque pour évoquer le come-back au sommet d’Anversois qui végétaient encore en D2 il y a 6 ans.

En Angleterre, tous les regards étaient évidemment rivés sur Toby Alderweireld. L’ancien joueur de Southampton et surtout de Tottenham qui a planté le but du K.O (et de quelle manière !) dans les arrêts de jeu. La BBC évoque une fin de saison "dramatique."

A chaque pays son icône et l’Allemagne analyse donc cette folle dernière journée sous le prisme de… Mark Van Bommel. La légende du Bayern, aujourd’hui à la tête de l’Antwerp. Süddeutsche Zeitung loue les qualités de… sprint de l’ancien international batave : "Avec ce premier titre en 66 ans pour l’Antwerp, on a vu toutes les qualités de sprinteur de Mark Van Bommel. Quand son équipe a marqué à la 94e minute, il a fait un sprint énorme et traversé la moitié du terrain."

Le mot de la fin nous vient d’Italie ou même la Gazzetta dello Sport avait gardé un oeil sur notre modeste Pro League : "Des émotions jusqu’au bout du bout" titre le quotidien.

Des émotions jusqu’au bout, c’est le cas de le dire…