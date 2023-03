Le championnat belge à un partage de battre son record au coefficient UEFA

La brillante victoire de La Gantoise à Başakşehir ce mercredi est aussi une victoire pour le championnat belge qui voit son coefficient grimper encore un peu plus. Ce jeudi, Anderlecht et l’Union ont l’occasion de permettre à la Pro League de battre son record historique sur une saison.

Les règles sont désormais bien connues de toutes. Les performances des clubs en Europe rapportent des points à leur pays qui sont ensuite présents dans un classement dont l’ordre détermine les accessits aux différentes compétitions. Si les dernières saisons plus difficiles ont éjecté la Belgique du top 10, avec pour conséquence principale la perte d’un accès direct à la Ligue des champions au futur champion, cette saison a rebattu les cartes, et dans le bon sens.

Avec les superbes performances combinées de Bruges, Anderlecht, Gand et l’Union, notre pays a réintégré le top 10 et s’est même replacé confortablement à la huitième place. Les trois championnats suivants (Écosse, Autriche, Serbie), n’ayant plus de clubs en lice, cette place est déjà assurée à la fin de la saison. Le champion 2024 aura donc sa place lors de l’édition de la Ligue des champions suivante.