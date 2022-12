Le champion du monde Remco Evenepoel débutera sa saison 2023 en Argentine

Remco Evenepoel, champion du monde de cyclisme et vainqueur du Tour d'Espagne, débutera sa saison 2023 au Tour de San Juan (2.Pro), en Argentine. Son équipe, Soudal Quick-Step, l'a annoncé mercredi.

Evenepoel connait bien cette course. En 2019, comme néo-professionnel, il avait déjà montré ses qualités, terminant troisième du contre-la-montre individuel, neuvième du général et aidant son équipier Julian Alaphilippe à finir deuxième du général. Un an plus tard, le jeune Belge avait remporté le classement final de ce qui reste à ce jour la dernière édition de cette course par étapes. Les éditions 2021 et 2022 avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.