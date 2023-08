Le champion du monde Mathieu Van der Poel au départ du Circuit Franco-Belge à Tournai

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sera avec son maillot arc-en-ciel le 28 septembre au départ du 82e Circuit Franco-Belge (1.Pro), ont annoncé mercredi les organisateurs de l'épreuve hennuyère.

Sacré champion du monde le 6 août dernier à Glasgow, le Néerlandais n'a depuis plus roulé sur la route, si ce n'est au critérium d'Etten-Leur dimanche dernier. MVDP avait encore pris part au cross-country en mountainbike lors des Mondiaux de Glasgow mais a dû abandonner après une chute dès le premier tour. Van der Poel "sera présent au départ de Tournai et au Mont de l'Enclus sur un parcours qui lui plait", selon le communiqué des organisateurs. "Il s'en servira pour préparer les Championnats d'Europe de gravel". L'Euro de gravel aura lieu le 1er octobre à Oud-Heverlee.

Prévu en juin, le Circuit Franco-Belge a été reporté au 28 septembre et se déroulera entre Tournai et le Mont-de-L'Enclus. L'édition 2022 du Circuit franco-belge, qui avait été disputée entre Tournai et La Louvière, avait vu la victoire du Norvégien Alexander Kristoff devant les Belges Dries Van Gestel et Victor Campenaerts.