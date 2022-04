Le champion du monde juniors Per Strand Hagenes rejoindra Jumbo-Visma en 2024

Le Norvégien Per Strand Hagenes, l’actuel champion du monde juniors de cyclisme, deviendra professionnel au sein de l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma à partir de la saison 2024. La formation de Wout van Aert a annoncé l’accord ce jeudi.

Âgé de 18 ans, Strand Hagenes est membre depuis cette saison de l’équipe de développement de Jumbo-Visma. Il restera au sein de celle-ci encore en 2023 avant de rejoindre les meilleurs éléments.

Le Norvégien est devenu champion du monde juniors à Louvain en septembre dernier. Le même mois il avait fini vice-champion d’Europe et troisième de Paris-Roubaix dans sa catégorie d’âge. Cette année il a pris la 2e place du Triptyque des Monts après avoir gagné la dernière étape.

Parmi les anciens champions du monde de la catégorie juniors, plusieurs se sont frayé un (beau) chemin au sein du peloton professionnel actuel. On peut citer Mathieu van der Poel (sacré chez les juniors en 2013), les deux derniers lauréats de Milan-Sanremo Matej Mohoric (maillot arc-en-ciel junior en 2012) et Jasper Stuyven (2009) ou encore plus récemment bien entendu Remco Evenepoel (et sa victoire qui avait marqué les esprits en 2018)