Le champignon, nouvel allié anti-âge de votre routine beauté.

Appréciés pour leurs propriétés nourrissantes et anti-âge, tout comme pour leur naturalité, les champignons font le bonheur des peaux et des cheveux déshydratés et malmenés par la météo.

Certains ne les trouvent pas particulièrement appétissants et pourtant, les champignons possèdent des bienfaits insoupçonnés, pour la peau comme pour la santé. Cela n'a pas échappé à l'industrie de la beauté, qui en fait désormais un ingrédient incontournable. Huiles, savons, sérums, masques capillaires et crèmes… Le champignon s'invite dans une foule de cosmétiques pour faire profiter le public de ses propriétés hydratantes, antioxydantes, revitalisantes, apaisantes et raffermissantes.