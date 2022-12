Le champagne: tout ce que vous avez toujours voulu savoir en 10 questions/réponses

La bulle monte because la poussée d'Archimède. La hauteur de la colonne d'eau constitue la pression sur l'objet. Donc, plus la colonne d'eau est haute, plus l'objet est soumis à une grande pression. La différence entre le haut et le bas de l'objet crée une force négative : il y a une plus grande pression sur le bas de l'objet que le haut, because la colonne d'eau. C'est la poussée du bon vieil Archimède.

La poussée d'Archimède s'oppose au poids de l'objet. La première pousse l'objet vers le haut, le second vers le bas. Logique. Avec une boîte de cassoulet, la poussée est moins forte que le poids et elle tombe vers le fond. Avec une bulle de gaz carbonique, c'est l'inverse. Son poids est très léger et elle monte.