Le chainon manquant dans l'évolution de toutes les plantes et animaux sur Terre découvert

"Nos découvertes illustrent que la plupart des formes de vie qui ont jamais existé sont maintenant éteintes et donc souvent négligées, alors que ces organismes peuvent avoir joué un rôle important dans l’évolution de la vie complexe et avoir façonné les écosystèmes pendant une grande partie de l’histoire de la Terre", continue Benjamin pour Vice.

Mais la découverte ne s’est pas faite si facilement compte tenu de la simplicité des organismes à cette époque et de la rareté de roches aussi anciennes dans lesquelles chercher les preuves. En travaillant sur des roches vieilles de 1,64 milliard d’années, l’équipe a trouvé des proto-stéroïdes fossiles, prouvant enfin l’existence de ce "groupe souche" des eucaryotes. Plus complexes et vraisemblablement plus gros que les bactéries, ils étaient probablement les premiers prédateurs des océans et ils donneront plus tard tout ce que l’on connaît sur Terre, soutient l’Australian National University dans le communiqué.

"Ils étaient probablement des ancêtres directs ou indirects (plus comme des cousins) des eucaryotes vivants aujourd’hui et probablement des concurrents de groupes modernes d’eucaryotes (groupes de la couronne)", conclut Nettersheim. "Comme ils ont probablement évolué plus tôt et occupaient probablement déjà la plupart des niches écologiques, ils pourraient être responsables de l’expansion tardive des eucaryotes modernes. Il a peut-être fallu des innovations évolutives supplémentaires ou des conditions environnementales changeantes (telles que des concentrations accrues d’oxygène) pour permettre aux eucaryotes modernes de surpasser leurs parents primordiaux dans la plupart des environnements".