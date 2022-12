Le CETA cinq après : la viande de bœuf canadienne n’a pas déferlé sur l’Europe

Cinq ans après sa mise en application, bien que partielle, les résultats sont visibles. Il apparaît que la viande bovine canadienne n’est pas arrivée massivement sur le marché européen (ligne rouge). Les exportations de viande de bœuf européenne en direction du Canada (ligne bleue) ont, elles, explosé. De 2017 à 2021, elles sont passées de 893,6 tonnes à 12.156,5 tonnes. Autrement dit, elles ont été multipliées par plus de 13. Alors que les importations de viande bovine canadienne ont à peine été multipliées par 3,5 (passant de 395,9 tonnes à 1396,1 tonnes entre 2017 et 2021).

Des modèles de production différents

Si la viande canadienne faisait tant peur aux producteurs européens, c’est qu’elle aurait pu être particulièrement compétitive. Elle aurait été vendue bien moins chère sur le marché européen que la viande produite sur place. La situation aurait donc été déloyale pour les producteurs européens. La production de viande canadienne s’appuie sur un modèle intensif. Produire en très grandes quantités garantit une réduction des coûts de production. D’autant plus que les secteurs d’engraissement et d’abattage se concentrent fortement au Canada. Ce modèle engendre d’importantes économies. "On n’a pas les moyens de lutter face à un élevage intensif", s’indigne Philippe Royer, éleveur et boucher dans le Hainaut spécialisé dans le bio depuis quelques années. Même s’il n’a pas l’impression d’être impacté par le CETA à son échelle, il fait part de ses craintes : "Gustativement, la viande canadienne est bonne, bien préparée, grasse. Ça équivaut à du bovin d’ici, mais, le point négatif, c’est vraiment la production en masse de viande."

De plus, les éleveurs de part et d’autre de l’océan ne sont pas soumis aux mêmes règles de production. Côté canadien, on recourt à des stimulateurs de croissance, qui prennent la forme d’hormones ou de bêta-agonistes (produits chimiques dopants). La viande bovine grandit et s’engraisse plus rapidement. Les charges liées à l’alimentation reviennent moins cher. Cette méthode de production coûte donc moins cher qu’une production sans stimulateur de croissance. Or, l’Union européenne interdit l’utilisation de ces produits.

Dans le cadre du CETA, les échanges sont avantagés par une suppression des droits de douane, en contrepartie du respect de certains critères. Par exemple, pour bénéficier de ces quotas, la viande doit absolument provenir du Canada. Aussi, une viande produite aux Etats-Unis et envoyée en Europe ne pourrait pas bénéficier de l’abaissement des tarifs douaniers en transitant par le Canada. C’était l’une des craintes des producteurs européens. Néanmoins, le CETA simplifie les conditions de certification de l’origine de la viande. Il suffit d’une déclaration du pays exportateur.

Des règles sanitaires plus strictes

L’accord de libre-échange réduit également les taux de contrôles physiques. La viande canadienne, comme toute viande produite hors Europe, est contrôlée à l’entrée du territoire. En Belgique, c’est l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) qui se charge de ce contrôle. Toute importation de viande doit être signalée au poste de contrôle frontalier (PCF). Là, il existe différents types de contrôle. L’identité et les documents de l’ensemble des viandes importées sont vérifiés. Enfin, des contrôles dits "physiques" sont réalisés. Un échantillon de viande est prélevé, puis envoyé en laboratoire pour vérifier sa conformité aux normes européennes. Concernant la viande bovine hors Europe, 15% des envois sont soumis à ce contrôle physique. Avec le CETA, seuls 10% de la viande bovine canadienne suit cette procédure.

Par ailleurs, le CETA garantit que la viande canadienne exportée respecte les normes sanitaires européennes.