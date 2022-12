Le CETA cinq ans après : les négociations se prolongent

Les RDIE et le SCI sont des mécanismes qui permettent aux entreprises de poursuivre des Etats devant des tribunaux spéciaux (appelés tribunaux d’arbitrage). Ces instances relèvent du droit international du commerce et se basent sur les principes de compétition. Ainsi, si une entreprise estime que les régulations internes d’un Etat portent atteinte à la libre concurrence et à sa capacité à faire du commerce comme elle l’entend, alors elle peut porter plainte devant ces instances. Les RDIE ne sont pas régis par un régime international unique. Chaque accord donne lieu à des régimes de RDIE différents. Les termes y sont volontairement flous pour faciliter l’interprétation des tribunaux d’arbitrage. Les juges siégeant dans ces tribunaux ne se basent donc pas sur des règles ancrées mais établissent la jurisprudence au fur et à mesure.

Les RDIE sont apparus pour la première fois en 1959 lors d’un accord international entre l’Allemagne et le Pakistan. Ce mécanisme répondait à la peur des entreprises dans les Etats développés de subir des mauvais traitements dus à l’instabilité politique des Etats du Tiers-Monde.

Il y a un paradoxe de nature dans le fonctionnement des RDIE. Ce sont des mécanismes qui ont pour but de résoudre des différends entre acteurs commerciaux privés. Or, les traités internationaux bilatéraux incluent des Etats, acteurs qui tirent leur légitimité de l’intérêt général et non d’intérêts privés. Cette notion d’intérêt général (ou intérêt public) est complètement absente du système des RDIE.

Le SCI est composé de cours de justice à part entière et permanentes. La Commission affirme que ce système sera régi par les principes "d’équité et d’impartialité avec des juges indépendants pour statuer sur des affaires et des jurisprudences pour garantir le droit des gouvernements à réguler dans l’intérêt du public".

Ces bonnes intentions sont nuancées par des effets pratiques qui ressemblent grandement aux effets des RDIE. Un groupe d’ONG canadiennes et européennes s’est demandé si de grandes affaires de différends investisseurs-Etats auraient été réglées différemment sous le régime du SCI qu’elles ne l’ont été sous celui des RDIE. Les conclusions ne sont pas flatteuses pour le nouveau modèle :