Le cerveau des chiens s’agrandit et les scientifiques tentent d’expliquer le phénomène

On observe que les races modernes de chiens (développées au cours des 150 dernières années) ont un cerveau et donc un crâne plus grand. Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer ce phénomène.

D’après les résultats de plusieurs études, la domestication des animaux (chiens, poissons, porcs, bovins, moutons, lapins et chats), a un effet considérable sur la taille de leur cerveau : ça le réduit. Les scientifiques supposent que ce rétrécissement est dû à la diminution "du besoin de capacités cérébrales pour la survie", note Gurumed. Mais les récentes découvertes démontrent des résultats inattendus.

En effet, après comparaison des crânes de 159 races de chiens dont des loups, il s’avère que plus une race de chien diffère d’un loup (qui a un cerveau plus grand que celui d’un chien de taille similaire) sur le plan génétique, plus son cerveau est grand. La conclusion pourrait être la suivante : "Les résultats suggèrent que si la domestication des chiens il y a des milliers d’années a pu initialement rétrécir certaines parties du cerveau canin (comme celles liées au choix du partenaire, aux prédateurs ou à la chasse), l’élevage moderne a déclenché une modeste croissance cognitive au cours du siècle et demi écoulé.", toujours selon Gurumed qui rapporte que le biologiste suédois Nicolas Kolm a, avec ses collègues, émis une hypothèse selon laquelle les chiens élevés pour des tâches complexes telles que la garde des troupeaux auraient un cerveau plus grand. Ce qui est faux. Ce qui pourrait avoir un impact sur la taille du cerveau des chiens est : la différence de leurs gènes par rapport à ceux des loups. De précédentes recherches appuient cette conclusion et "suggèrent également que le comportement pour lequel certains chiens sont élevés n’est pas évident dans leur constitution génétique".

Eniko Kubinyi, éthologue à l’université Eötvös Loránd en Hongrie, estime par ailleurs que "L’environnement social plus complexe, l’urbanisation et l’adaptation à davantage de règles et d’attentes sont peut-être à l’origine de ce changement, qui affecte toutes les races modernes."