Le certificat Covid UE a été un succès, pas les autres outils numériques communs

Si le certificat Covid numérique de l'UE a bien été efficace pour maintenir la liberté de circulation durant la pandémie, d'autres outils européens n'ont été utilisés que de manière trop variable d'un pays à l'autre. Leur impact pour faciliter les voyages à travers l'UE a donc été moindre, regrette mercredi la Cour des comptes européennes.

Les auditeurs européens se sont penchés sur la manière dont l'UE a géré l'éclatement de la pandémie et agi pour faciliter les déplacements des citoyens de manière coordonnée. Dans un rapport publié mercredi, ils en tirent un bilan en demi-teinte, soulignant surtout l'efficacité du "certificat Covid", seul outil informatique développé par la Commission à avoir réellement été adopté par tous et à avoir eu un effet de coordination entre États et de facilitation des voyages.