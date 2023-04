Le Cercle poil à gratter des deux Sporting dans la course au top 8, Ostende mathématiquement relégué

Dans le même temps, le Cercle Bruges a confirmé qu’il était bel et bien le poil à gratter de Charleroi et Anderlecht dans la course au top 8. Opposés à Saint-Trond, les Brugeois se sont imposés 3 buts à 1 sans trembler grâce à des buts de Ueda (2x) et Denkey.

Avant la dernière journée de championnat, le Cercle est neuvième avec 47 points (à égalité avec Charleroi) et devance des Mauves (46 points) qui doivent impérativement l’emporter à Genk s’ils veulent encore avoir leur sort entre leurs mains.