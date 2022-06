Le Cercle de Bruges met prématurément un terme au contrat de Kylian Hazard

Mardi soir, le Cercle de Bruges a annoncé sur son site internet que le contrat de Kylian Hazard auprès du club prendrait fin le 30 juin prochain. Hazard disposait d'un contrat courant jusqu'en juin 2023, mais celui-ci sera coupé prématurément.

Kylian Hazard quittera le Cercle de Bruges le 30 juin 2022. L'ailier de 26 ans avait paraphé en 2019 un contrat jusque 2023, mais les deux parties mettront fin à leur collaboration un an avant que l'accord ne vienne à son terme.

Hazard n'a plus disputé une partie sous le maillot vert et noir depuis janvier 2021. Début 2022, il a été prêté pour la deuxième partie de saison au RWDM en D1B pour y glaner du temps de jeu et revenir à son meilleur niveau.

Après avoir disputé les barrages pour la montée avec le club bruxellois, Kylian Hazard était censé revenir auprès de son club parent, le Cercle, mais cela n'aura finalement pas lieu.