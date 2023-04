Le centre Télé-Accueil de Liège à l'écoute depuis 50 ans

Le central téléphonique de Télé-Accueil de Liège fête ses 50 ans. Et les personnes en détresse restent très nombreuses à composer le 107 pour être écoutées. Les dégâts de la crise du Covid restent encore très présents. Nous nous sommes rendus au centre Télé-Accueil de Liège.

Une écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

C'est dans une arrière cuisine en Outremeuse que le premier appel du Télé-Accueil de Liège a retenti. Avec pour but d'écouter les personnes en détresse. 50 ans plus tard, le concept n'a pas changé. "La base de la mission de Télé-Accueil, c'est l'écoute" explique Laetitia Fontaine, responsable du Télé-Accueil de Liège. "Et le propre de Télé-Accueil, c'est que cette écoute est assurée 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Et on peut constater et souligner qu'il y a de plus en plus d'appels le soir et la nuit. Donc vraiment les moments où les autres services ferment leurs portes." Un appel toujours anonyme, gratuit et confidentiel.

1000 appels par mois

En moyenne, les bénévoles répondent à 1000 appels par mois au bureau liégeois. Des écoutants volontaires encadrés par des professionnels. "Il n'y a vraiment pas d'études spécifiques ou de profession spécifique pour être bénévole. C'est vraiment tout un chacun qui peut rentrer comme écoutant volontaire" précise Aurélie Bogaerts, psychologue formatrice. "L'idée, c'est que nous les formons à l'écoute. Les thématiques qui préoccupent la plupart de nos appelants sont la question de la santé mentale, en lien souvent avec beaucoup d'angoisse, la solitude, et tout ce qui est relations aux autres."

Si vous avez besoin d'être écouté, un seul numéro à retenir, c'est le 107.

Précisons que l'ASBL Télé-Accueil reste à la recherche de bénévoles. Si cela vous tente, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association.