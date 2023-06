Le centre Reine Fabiola fête ses 60 ans : "Le regard sur les personnes en situation de handicap doit encore évoluer"

Le centre Reine Fabiola fête ses 60 ans cette année. 60 ans d’accueil de personnes en situation de handicap mental. Ce projet d’hébergement propose une pédagogie axée sur le bien-être et l’épanouissement des résidents. Il accueille 500 hommes et femmes à partir de 18 ans, d’âges et de niveaux d’autonomie variés. Aujourd’hui, le Centre Reine Fabiola compte une quinzaine d’infrastructures d’hébergement et propose une cinquantaine d’activités variées.

"C’est 60 années d’accueil de personnes en situation de handicap mental", explique Aurélien Muratore, assistant communication du Centre Reine Fabiola. "C’est aussi 60 ans d’adaptation aux besoins sociétaux et on espère 60 prochaines années pour de nouveaux projets."

Jean-François est résident du centre depuis 38 ans, il explique être épanoui : "Quand je suis arrivé, je ne parlais pas. Avec le temps, j’ai cassé ma coquille et maintenant je parle et j’aide même les autres à écrire et à lire." Jean-François a aussi eu la chance d’exercer plusieurs métiers : "J’ai été boulanger mais aussi jardinier, je m’occupais des fleurs. Maintenant, je travaille au théâtre, je suis dans les coulisses."

"Moi je suis indépendante", explique Carole, "je fais mes courses seule, je travaille et j’ai mon budget."

À l’occasion de l’anniversaire, un mini-festival a été organisé pour les résidents mais aussi d’autres centres de la Région Wallonne. Le "Discover festival" proposait une série de groupes de cover mais aussi des jeux et des ateliers. Le public est conquis : "La musique c’est extrêmement important pour eux", ajoute Aurélien Muratore, "on sait qu’ils adorent ça, ils font des karaokés tous les mercredis et regardez-les, on est en train de faire les sound-check et ils sont déjà en train de danser, ça s’annonce bien !"