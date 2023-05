Le Centre Pompidou ferme entièrement de fin 2025 à 2030 pour travaux

Le Centre Pompidou à Paris, l’un des plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, fermera complètement pour travaux fin 2025 et rouvrira en 2030, a annoncé mercredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Les travaux et la fermeture du musée devraient débuter en 2024 avec la fermeture progressive des espaces de visite et le début du déménagement. La fermeture complète du bâtiment est prévue pour le mois de décembre 2025 tandis que les travaux débuteront en 2026 pour une durée de 4 ans.

Inauguré en 1977 mais jamais rénové, le paquebot en plein centre de Paris devait initialement subir une rénovation de 2020 à 2027 dans le cadre des 50 ans du musée. Le programme de rénovation a finalement été reporté. Il est toutefois devenu indispensable à la pérennisation et la survie du lieu qui a accueilli près de 300 millions de visiteurs depuis son ouverture.

Les travaux permettront notamment la rénovation et le désamiantage de la totalité des façades devenus essentiel au vu de l’érosion et de l’usure subie par le bâtiment. Ce sera également l’occasion d’effectuer la mise en sécurité incendie, d’assurer une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et de réaliser l’optimisation énergétique de l’ensemble du bâtiment. Une opération qui coûtera 262 millions au ministère de la culture.

Dans ce contexte, le musée renforcera son soutien au Centre Pompidou Metz et l’ouverture du Centre Pompidou francilien à Massy aura lieu en 2026. Ce nouveau pôle de conservation des œuvres du Musée national d’art moderne sera un espace dédié aux professionnels de la conservation muséale et un lieu de programmation ouvert à tous.