Le centre médical Thier Mère Dieu de Pepinster retrouve son implantation pré-inondations

L’implantation située au centre de Pepinster du centre médical Thier Mère Dieu avait été détruite par les inondations de 2021. Il avait alors proposé des soins dans des conteneurs. Mais ce mercredi, les nouveaux locaux entièrement rénovés ont été inaugurés. Un centre médical qui répond à un vrai besoin.

Ce centre médical compte déjà 1800 patients et de nouvelles inscriptions sont enregistrées tous les jours. Il répond donc à une réelle demande : " Un centre médical, c’est d’abord un groupe, c’est un travail en collaboration, une équipe de médecins-kinés-infirmiers-accueillantes qui vraiment prennent en charge le patient dans sa globalité ", précise le docteur Véronique Letocard, responsable du centre.

Cette réimplantation du centre médical avec trois jeunes docteurs était donc importante à plus d’un titre dans cette commune officiellement reconnue en pénurie de médecins : " C’était important pour nous de continuer à travailler dans nos locaux. C’était important pour la population puisque nous sommes les seuls médecins implantés en plein centre de Pepinster. C’était aussi important, presque symboliquement, parce que c’est un des lieux ravagés par les inondations et c’était important de relever la tête comme la population l’a fait ", estime le docteur Justine Laverdeur, médecin coordinatrice.

Fabrice Bacq est un patient. Lui aussi estime cette présence importante : " Pour les enfants et moi, c’est le plus près. Je pensais devoir aller à Verviers mais ici c’est beaucoup plus avantageux car c’est à 2 kilomètres de chez moi. C’est mieux qu’à 10 km. C’est dur de trouver un médecin ", affirme-t-il.

Le centre fonctionne au forfait. Les patients n’y paient pas les consultations.