Le Centre Forem environnement se développe : une offre d’emploi sur neuf concerne la transition écologique

C’est une filière professionnelle qui ne cesse de se diversifier. Le recyclage, la revalorisation et plus globalement tous les métiers qui touchent à la transition écologique ont besoin de main-d’œuvre, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Face à cette demande, le Forem a donc dû s’adapter et a lancé un centre de formation spécifique aux métiers liés à la transition écologique à Mons. On y forme des techniciens chauffagistes, des techniciens frigoristes etc… Mais aussi des conseillers en énergie, des valoristes… Au total, 25 formations liées à la transition écologiques sont proposées.