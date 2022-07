Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient 57 projets de films

Cinq œuvres sont soutenues au développement artistique, et trois au développement production. On retrouve notamment Laurent Micheli ("Lola vers la mer"), dans une adaptation du roman éponyme "Nino dans la nuit", et le duo Hélène Cattet et Bruno Forzani pour "Darling", sur une jeune peintre à la recherche de son agresseur dans le New-York des années 60. Olivier Pairoux ("Space boy") prépare "Vigilante", dans lequel un jeune trentenaire solitaire tente de piéger les pédophiles sur les réseaux sociaux, et Samuel Tilman développe sa comédie musicale "Wind & Walls".

Côté écriture, 9 projets de longs métrages bénéficient d’un soutien. Parmi les projets en écriture : "Devenir grande", de Géraldine Doignon ("Un homme à la mer"), sur la rencontre entre deux femmes précarisées, "Le faux Soir", de Michaël R. Roskam ("Le Fidèle", "Tête de bœuf"), sur la diffusion par la résistance belge d’un faux journal tournant l’occupant allemand en dérision, et "Personne n’a peur des gens qui sourient", de Vanja D’Alcantara. On retrouve également Lucy Mattot et Daphné Huynh à l’écriture de "Wallifornia dreamin", ainsi qu’Anne-Louise Trividic et Nathalie Borgers pour "Rose".

Cinq projets sont également aidés à l’écriture. Sept courts métrages d’initiative belge francophone et deux d’initiative étrangère sont aidés à la production.

Enfin, 3 films Lab d’initiative belge francophone sont soutenus à la production, dont "Black Dahlia", de l’artiste pluridisciplinaire Baloji.