Le centre dédié à la céramique Keramis se dote d’un nouveau four révolutionnaire

C’est dans cette optique que Keramis s’est lancé dans un projet unique en Belgique, la construction d’un four écologique révolutionnaire au feu de bois. Mis au point par le céramiste français Jean Girel, le four à bois 3E (écologique, économique, ergonomique) est le 1er en son genre en Belgique. Synthèse de plusieurs décennies de recherche de l’artiste, le four mêle qualités artistiques et optimisations techniques uniques dues à la cuisson au bois et à ses effets particuliers. Un projet qui s’inscrit dans une politique durable et qui permettra à Keramis d’élargir les possibilités de création et d’expérimentation de la communauté artistiques qui participe à la vie du musée.

