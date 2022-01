Le centre de la terre se refroidit plus vite que prévu

Pour comprendre ce phénomène, il faut recréer en laboratoire les conditions existantes à l'intérieur de la terre et donc recréer les matériaux constitutifs de la zone de ce manteau située entre le noyau fluide et le manteau solide. On sait que cette zone est composée d'un minéral appelé la bridgmanite, composée d'un atome de silicium avec 3 atomes d'oxygène, complétée d'un mélange de magnésium et de fer.

En fonction de la température et de la pression, qui sont très élevées, les propriétés de la matière changent. Pour étudier cette matière, il faut étudier à quelle vitesse la chaleur s'échappe d'un corps chaud vers un corps froid ; c'est ce qu'on appelle la 'conductibilité' thermique.

La revue Earth and Planetary Science Letters publie l'étude du département de Sciences de la Terre de l'Université de Zurich, qui a réussi pour la première fois à recréer cette bridgmanite et à la soumettre à la température de 2400°, avec une pression de 80 milliards de pascals.